Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP pede “reforço do efetivo”

Aumento do turismo sem sazonalidade em Portugal é um dos fatores que levam a este pedido.

Por J.S. | 09:18

O aumento do turismo sem sazonalidade em Portugal é um dos fatores que levam ao pedido de "rejuvenescimento e reforço do efetivo operacional", feito esta segunda-feira pelo diretor nacional da PSP, superintendente-chefe Luís Farinha, durante a cerimónia do 151º aniversário daquela força de segurança.



Presente no aniversário, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, adiantou que o recrutamento vai ser feito numa "dimensão plurianual" calculada em função das saídas.