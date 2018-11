Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP persegue e detém envolvido numa troca de tiros em Vila do Conde

Desentendimentos que desencadearam a troca de tiros iniciaram-se de madrugada.

Por Lusa | 17:40

A PSP perseguiu e deteve, ao princípio da tarde deste domingo, um dos envolvidos numa troca de tiros em Caxinas, Vila do Conde, associada a desentendimentos entre duas famílias vizinhas, disse à agência Lusa fonte policial.



Fonte do Comando Metropolitano do Porto da PSP explicou que ninguém foi atingido na troca de tiros, ocorrida na Rua da Praia, em Caxinas, mas pelo menos um projétil atingiu um prédio.



O autor desse disparo fugiu à chegada da polícia ao local, tendo sido perseguido por um carro-patrulha durante cerca de um quilómetro, até ser detido.



Tinha em seu poder uma pistola de calibre 6.35 milímetros e algumas munições e a polícia já confirmou que não tinha licença de uso e porte de arma.



Os desentendimentos que desencadearam a troca de tiros iniciaram-se já de madrugada, porque uma das famílias se sentiu incomodada com uma festa barulhenta feita pelos vizinhos.