PSP põe travão ao mito de raptos de jovens em Mirandela

Ao longo dos últimos dias, foram várias as histórias partilhadas nas redes sociais sobre alegadas tentativas de rapto de jovens, no concelho de Mirandela. O alarme social - circularam mesmo fotografias de matrículas - levou a vários pedidos de informação à PSP, que esta quarta-feira veio a público dar conta de que os relatos "não têm qualquer fundamento"."Existe uma situação identificada, de um comportamento de dois indivíduos que foi tido como desviante por duas jovens estudantes da Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela", disse Bruno Machado, comissário da PSP de Bragança, que leu um comunicado que fala numa "coincidência entre o percurso de diversão noturna destas jovens e dos putativos agressores, que em tempo algum se lhes dirigiram, mas que mantiveram uma atenção que não seria conveniente nem comum na perspetiva das jovens".Já outra publicação, com origem num aluno da Escola Profissional de Arte de Mirandela, dava conta de um homem a apontar o telemóvel para fotografar jovens. Com a matrícula, a PSP falou com o dono do carro, que disse que até era outra pessoa a conduzir o automóvel na altura, mas que o aluno interpretou tudo de forma errada.Não há ligação entre os casos, nem qualquer registo de tentativas de rapto ‘denunciadas’ na net. A PSP esclareceu ainda que esteve com mais meios em duas escolas por ações de sensibilização e não devido a alertas que, "devem ser comunicados na esquadra" e não na internet.