Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP prende 42 pessoas e caça armas em Lisboa

Entre as 07h00 de sábado e a mesma hora de domingo, foram feitas 13 operações policiais.

Por M.C. | 09:00

Em apenas 24 horas foram detidas 42 pessoas pela PSP de Lisboa. Foram ainda apreendidas milhares de doses de cocaína e haxixe e oito armas. Entre as 07h00 de sábado e a mesma hora de domingo, foram feitas 13 operações policiais, com a maioria dos detidos, 15, a serem apanhados ao volante com taxa-crime de álcool no sangue.



Foram ainda apreendidas 5452,05 doses de cocaína e 764,06 de haxixe. As brigadas policiais, durante as mesmas diligências, apreenderam ainda uma carabina, cinco espingardas e dois bastões. Estas detenções e apreensões resultaram do cumprimento de mandados judiciais. A PSP prometeu, para esta segunda-feira, mais informação.