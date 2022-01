A PSP de Guimarães deteve o homem de 36 anos que, com recurso a uma chave de fendas, estroncou as portas de dezenas de estabelecimentos comerciais no centro histórico da cidade, nas últimas semanas. Uma vez no interior, apoderava-se de todos os bens que conseguia levar.Só numa noite, o ladrão fez quatro assaltos - num deles foi filmado e atuou sem se preocupar em ocultar o rosto. Os ataques causaram elevado alarme social entre os comerciantes.