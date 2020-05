PSP prende oito membros do gang ‘Bataclan’

A PSP desmantelou parte do gang ‘Bataclan’, um grupo violento com base em Chelas, Lisboa, que se vangloria dos crimes através do hip-hop. Oito foram agora presos na sequência de dois roubos.Num dos assaltos, nos Olivais, a vítima ficou sem 50 euros e foi agredida e esfaqueada, acabando por passar quatro dias hospitalizada. No outro, em Alcântara, invadiram uma casa e amarraram um homem com cordas e fita adesiva.Roubaram cerca de 600 mil euros em relógios, pratas e artigos de coleção. Nos dias seguintes gastaram milhares de euros com os cartões multibanco que tiraram à vítima. Quatro dos oito detidos, entre os 19 e os 27 anos e com vasto cadastro, ficaram em prisão preventiva.