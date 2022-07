A PSP prendeu um grupo de 30 pessoas (24 homens e 6 mulheres) que ocupava um prédio no centro de Lisboa. O dono do imóvel viu o cadeado do edifício arrombado, e por isso fez queixa. Dois agentes foram atacados durante a intervenção policial.



O prédio invadido pelo grupo fica na Avenida Miguel Bombarda.









