PSP prende trio por roubos violentos em Lisboa

Três jovens, entre os 20 e os 21 anos, foram presos pela PSP de Lisboa, por suspeitas de terem cometido três roubos.Os factos remontam à última segunda-feira. Apenas 15 minutos após terem recebido um alerta de roubo a um turista, que foi agredido para entregar um smartphone e os cartões bancários, com os códigos, os polícias apanharam o trio.Após diligências, foi possível relacionar o gang com outros dois crimes violentos (um esticão para levarem um tablet, e uma tentativa de roubo de uma mochila). Os bens foram recuperados e os detidos ficaram com apresentações semanais à PSP.