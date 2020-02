Rui Abreu, o agente da PSP das Flores, Açores - que ficou em preventiva por se ter barricado duas horas na esquadra e atirado granadas contra colegas -, encontra-se detido na ala feminina da prisão de delito comum da Horta, na ilha do Faial.



O agente de 45 anos vai, no entanto, pedir ao tribunal a transferência para a cadeia de Évora, destinada às forças de segurança. Em alternativa, Rui Abreu pede para cumprir a medida de coação em casa do pai.

