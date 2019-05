PSP que matou a mulher autorizado pela cadeia a usar telemóvel

Manuel Contente, o agente da PSP de 51 anos que cumpre 18 anos de prisão, na cadeia de Évora, por ter matado a tiro a mulher, em 2009, no Cacém, e que foi o primeiro parceiro de cela do ex-ministro Armando Vara quando este ali deu entrada em janeiro, está autorizado pela direção a usar telemóvel.



O agente está num regime de detenção aberto. Ou seja, trabalha fora. Requereu à direção da prisão o uso de telemóvel nas deslocações ao exterior, o que foi autorizado. Os Serviços Prisionais confirmam esta situação, justificando-a com o facto de "o recluso estar a trabalhar fora da prisão, sem custódia".

