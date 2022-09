PSP quer dissuadir alunos de uso de armas brancas

A prevenção da delinquência juvenil, nomeadamente a dissuasão ao recurso a armas brancas por parte dos jovens, é uma das temáticas que a PSP vai abordar este ano letivo nas escolas, revelou à Lusa o responsável pela Escola Segura.

"Para este ano letivo, a PSP reviu o seu portfólio de ações de sensibilização e vai introduzir duas novas temáticas. Uma passa pela adoção de comportamentos de autoproteção nas viagens de finalistas e outra vai ser a prevenção da delinquência juvenil e, em concreto, a dissuasão ao recurso a armas brancas por parte dos jovens", avançou Hugo Guinote, responsável na Polícia de Segurança Pública pelo programa Escola Segura.

O intendente, que falou à Lusa a propósito dos 30 anos da Escola Segura, disse que a realização destas ações "não resultam necessariamente" dos dados que constam do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2021, mas sim devido ao aumento do uso de armas brancas pelos jovens, "não tanto no espaço escolar", mas nas zonas de diversão noturna.