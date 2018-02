Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sete detidos em megaoperação da PSP em Lisboa

Quatro armas ilegais foram apreendidas. Polícia realizou 15 buscas domiciliárias.

27.02.18

A Polícia de Segurança Pública deteve esta terça-feira sete pessoas e apreendeu quatro armas, munições e droga durante uma operação policial em vários locais de Lisboa, sobretudo no bairro da Boavista, indicou o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.



Em comunicado, o Cometlis refere que na operação especial de prevenção criminal, através da qual deu cumprimento a 15 mandados de busca domiciliária em diversos locais do concelho de Lisboa, maioritariamente no bairro da Boavista, deteve seis homens, em flagrante delito, suspeitos dos crimes de detenção de arma proibida e de posse de estupefaciente.



Os agentes policiais detiveram outro homem sobre o qual pendia um mandado de detenção.



Durante a operação, que teve início às 07h00 e se prolongou até às 08h30, os elementos da Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa apreenderam duas pistolas, de calibre 6.35 milímetros, um revólver e uma carabina, ambas de calibre .22.



A PSP apreendeu ainda 745 cartuchos, 120 munições de diversos calibres, 178 doses de haxixe e 9 doses de liamba.



Os detidos, quatros dos quais já com antecedentes criminais, vão ser presentes na quarta-feira a um juiz no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa para aplicação das medidas de coação.



A operação envolveu cerca de uma centena de elementos de várias divisões da PSP, equipas de investigação criminal e do Corpo de Intervenção.



Além do bairro da Boavista, houve também operações policiais na Alta de Lisboa e na freguesia de Alvalade.