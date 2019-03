A PSP apreendeu 2596 doses de Haxixe, 10 doses de cocaína, 12042 euros, 13 telemóveis e duas viaturas numa operação em vários pontos da cidade de Setúbal.

Por Natacha Loureiro | 18:22

Elementos das equipas de Prevenção e Reação Imediata (EPRI), equipa de Intervenção Rápida (EIR) e 24 elementos da Esquadra de Investigação Criminal de Setúbal efetuaram buscas entre as 18h00 deste sábado e as 01h00 horas deste domingo, nove delas domiciliárias e duas buscas não domiciliárias no cumprimento de mandados judiciais.



As buscas resultaram em seis detidos, três no cumprimento de mandados de Detenção fora de flagrante delito e três em flagrante delito por tráfico de estupefacientes.