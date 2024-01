PSP realiza na próxima semana operação para prevenir violência nas escolas

A Polícia de Segurança Pública (PSP) vai desenvolver, a partir de segunda-feira e até sexta-feira, uma operação para prevenir a delinquência juvenil, a posse e uso de armas e a violência nas escolas, anunciou este domingo esta força de segurança.

De âmbito nacional, a operação "Violência? Hoje Não, Obrigado!" é dirigida aos alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, informou a PSP, referindo que esta iniciativa se associa ao Dia Escolar da Não Violência e da Paz, que se celebra a 30 de janeiro (terça-feira).

De acordo com a polícia, esta operação vai já na 2.ª edição e "tem três objetivos principais: prevenir a delinquência juvenil, a posse e uso de armas e a violência nas escolas".