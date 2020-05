Polícia faz fiscalização a quem entra e sai do bairro dos Casal dos Machados em Lisboa

A PSP de Lisboa realiza, neste momento, nova operação no bairro do Casal dos Machados, em Lisboa, onde na madrugada de sábado três agentes foram feridos, com arremesso de pedras e garrafas. Recorde-se que, tal como o CM noticia este domingo, a PSP foi chamada ao local devido a uma festa de rua com grande ruído, e à terceira intervenção foi recebida com uma verdadeira chuva de objetos, e terá mesmo detetado pelo menos três disparos de arma de fogo, ao que parece revólver e caçadeira.

Ao final do dia de sábado, a PSP invadiu o bairro. Com um aparatoso dispositivo, constituído por patrulhas em automóvel e moto, Equipas de Intervenção Rápida, e pessoal à civil, a Polícia revistou dezenas de pessoas, vindo a deter uma pessoa por condução com taxa-crime de álcool no sangue.

Há pouco, oobteve a confirmação de que a PSP está de regresso ao bairro. A intenção é a mesma, manter a ordem, e se possível identificar os autores dos disparos que terão sido feitos contra o dispositivo na madrugada de sábado.