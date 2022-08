A PSP de Lisboa realizou, sábado, uma operação na zona de bares do Cais do Sodré para combater os frequentes roubos nas imediações, com recurso a armas, durante as madrugadas de fim de semana.













Uma centena de polícias conseguiu, entre a 01h00 e as 06h00, a detenção de um homem por resistência e coação aos agentes e de dois outros por tráfico de droga.