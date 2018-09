Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP recebe 168 carros em outubro

Sindicato diz que a Polícia tem 1000 carros avariados.

Por Miguel Curado | 10:25

Enquanto os sindicatos da PSP continuam a denunciar o "estado catastrófico" em que se encontra o parque automóvel desta força de segurança, com dezenas de viaturas avariadas e à espera de reparação, o Ministério da Administração Interna (MAI) assegura que mantém em implementação o plano de renovação dos veículos de serviço.



Assim, já em outubro, serão entregues as primeiras 168 viaturas, de um total de 912 que o Governo espera disponibilizar até 2021.



Tal como o CM já noticiou, as denúncias do mau estado do parque automóvel da PSP apontam não só ao mau estado das viaturas em circulação, como até situações de esquadras sem carros de serviço.



Há algumas semanas, a Federação Nacional de Sindicatos da PSP (Fenpol) chegou mesmo a escrever ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assegurando conhecer casos de agentes que vão a ocorrências nos carros particulares.



Para Peixoto Rodrigues, presidente do SUP, um dos sindicatos que integra a Fenpol, a PSP terá "cerca de 1000 viaturas inoperacionais, à espera de arranjo": "Isso põe em causa a eficácia da operacionalidade."



Para resolver esta situação, o MAI garante ter em curso um concurso público para a aquisição de 1869 viaturas para as forças de segurança que tutela.



Além dos 912 veículos a atribuir à PSP, também a GNR irá receber 901 viaturas e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ficará com 56.



Segundo fonte do MAI ao CM, trata-se de um investimento de 50 milhões de euros.