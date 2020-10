O alarme chegou à PSP da Amadora: um grupo de homens encapuzados encontrava-se dentro de dois carros, no largo 1º de Dezembro, na Reboleira. Tudo indiciava estar em preparação um crime. Rapidamente foi ativada uma equipa de agentes armados que abordou, com todos os cuidados, as viaturas. Mas o roubo em progresso não era, afinal, mais do que a gravação de um videoclipe musical amador. Tratavam-se de nove jovens, todos com cerca de 20 anos, e foram abordados pelas 18h00 de sábado, explicou esta segunda-feira ao CM fonte policial. Apesar de terem esclarecido os capuzes e a atitude suspeita com o videoclipe, os jovens foram ainda assim questionados se tinham algum material ilícito e foram revistados. Um deles, de 20 anos, acabou por ser encontrado na posse de 27 doses de heroína e foi detido por tráfico de droga. Foi levado para a esquadra e, de acordo com a PSP, “após as diligências processuais necessárias, o homem foi notificado para ser presente no tribunal judicial competente”. A Polícia foi chamada ao local, via 112, por vários populares alarmados com o cenário de um hipotético crime.