A PSP participou na operação internacional ‘Conversus’, coordenada pela Europol (organismo europeu de polícia).Através do Departamento de Armas e Explosivos, e com o apoio dos comandos distritais, foram apreendidas 78 armas de alarme e 1148 munições de alarme em território nacional.

As equipas da PSP elaboraram ainda 27 autos de notícia por contraordenação. O objetivo da operação ‘Conversus’ foi “detetar e apreender armas de alarme sem autorização e facilmente convertíveis em armas de fogo que tivessem sido adquiridas por portugueses na União Europeia”. A informação partilhada pela PSP com as suas congéneres europeias foi, segundo o comunicado esta segunda-feira divulgado, “importante para concretizar os objetivos da operação.”