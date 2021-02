Uma investigação da PSP permitiu a um passageiro que se tinha esquecido de uma mala com 11 mil euros à entrada do aeroporto de Lisboa recuperar a mesma em apenas 24 horas.O homem pousou a mala no parque exterior das partidas e entrou no aeroporto.Este homem foi localizado e a mochila devolvida. O material informático foi recuperado, mas mil euros tinham desaparecido.