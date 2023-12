PSP recupera mota de alta cilindrada furtada no dia de Natal em Peniche

A PSP de Peniche montou uma operação de buscas a um bairro da cidade, depois de ter realizado diligências na sequência de uma denúncia relativa ao furto de uma mota da alta cilindrada, que estava no interior de uma garagem em Peniche.O lesado apresentou queixa na esquadra da PSP e divulgou em várias plataformas digitais o furto do veículo de duas rodas.Nas horas seguintes recebeu informação de que estariam a tentar vender a mota. Noutro contacto foi-lhe pedido dinheiro a troco da divulgação do autor do furto e onde estava a mota.Todos estes dados foram entregues à PSP, que avançou depois para o bairro suspeito, com uma operação que envolveu várias valências da PSP, desde elementos da investigação criminal, da equipa de intervenção rápida e agentes de patrulha, "com vista à recolha e confirmação de determinadas informações, que veio a resultar na localização do motociclo furtado, que estava escondido num canavial e tapado por um plástico", adianta em comunicado o Comando distrital de Leiria da PSP.Durante a operação policial não houve nenhuma detenção nem identificação de nenhum suspeito, motivo pelo qual o veículo avaliado em onze mil euros foi alvo "de uma inspecção lofoscópica", esclarece a nota da PSP. A mota de alta cilindrada vai ser entregue ao seu proprietário.