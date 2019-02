Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP reforça fiscalização durante operação "Carnaval em segurança"

As autoridades destacam uma operação policial de 24 horas de "maior dimensão", que se realiza entre as 07h00 de quinta-feira e as 07h00 de sexta-feira.

Por Lusa | 18:52

A PSP realiza a partir de terça-feira em todo o país a operação "Carnaval em segurança", incindindo as ações de fiscalização no trânsito e na comercialização ilegal de artigos de pirotecnia, indicou esta segunda-feira aquela força de segurança.



Durante a operação, que se prolonga até 05 de março, a Polícia de Segurança Pública vai fazer incidir o policiamento e as ações de fiscalização rodoviária nos locais e períodos estatisticamente mais vocacionados à ocorrência de atropelamentos.



A PSP destaca uma operação policial de 24 horas de "maior dimensão", que se realiza entre as 07h00 de quinta-feira e as 07h00 de sexta-feira.



Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública refere que "a época de Carnaval é tradicionalmente caracterizada por um aumento do fluxo de trânsito, sobretudo nos centros urbanos, onde se realizam cortejos e desfiles, bem como nas imediações e zonas de diversão noturna e estabelecimentos comerciais, potenciando a ocorrência de sinistralidade rodoviária, designadamente atropelamentos".



A PSP dá também conta que, durante o Carnaval, há um maior consumo de bebidas alcoólicas e consequentemente "a adoção de comportamentos de risco para a segurança rodoviária".



Além da prevenção rodoviária, a PSP vai também reforçar a fiscalização da comercialização ilícita de artigos de pirotecnia e desenvolver junto das escolas ações de sensibilização necessárias à adoção de procedimentos preventivos de autoproteção com o objetivo de evitar e prevenir comportamentos de risco, nomeadamente os associados ao uso de artefactos pirotécnicos e lúdicos.



A PSP aconselha os jovens a não comprarem, aceitarem ou tentarem fazer bombinhas de Carnaval, a não transportarem estes objetos, a afastarem-se das brincadeiras com bombas de Carnaval e, caso encontrem algum destes objetos, a afastarem-se e alertarem um funcionário ou um polícia.