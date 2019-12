PSP regista um morto e cinco feridos graves na operação "Festas Seguras"

A PSP registou nos últimos dias, no âmbito da operação "Festas seguras 2019/2020", 475 acidentes rodoviários, dos quais resultaram um morto, cinco feridos graves e 124 ligeiros, segundo dados provisórios esta segunda-feira divulgados.

De acordo com os dados, contabilizados desde 16 de dezembro até esta segunda-feira e relativamente ao período homólogo do ano passado, registaram-se menos um morto, menos 10 feridos graves e menos 236 ligeiros.

Neste período temporário, a PSP, com um dispositivo de 2.018 efetivos e 555 viaturas, fiscalizou 5.947 viaturas, tendo detido 88 pessoas, entre as quais 10 por condução com taxa de alcoolemia superior a 1,20 g/l, sete por condução sem carta e nove por furto, e apreendeu 740 doses de droga variada.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) "congratula-se com os resultados obtidos até ao momento no que concerne à segurança rodoviária, que apresentam uma substancial redução em relação aos dados da janela temporal homóloga do ano de 2018, não obstante as difíceis condições atmosféricas dos últimos dias".

A PSP renova os conselhos de segurança para que os condutores adequem a forma de condução às conduções climatéricas, nomeadamente reduzindo a velocidade e aumentando a distância de segurança para o veículo da frente, não conduzirem se tiverem ingerido bebidas alcoólicas e seguirem as indicações e conselhos das autoridades policiais.

A PSP apresentará novo balanço parcelar desta operação no dia 26 de dezembro e o balanço final a 02 de janeiro de 2020.