PSP registou 44 contraordenações em operações de fiscalização

A PSP registou, entre as 15:00 de sexta-feira e as 06:00 de hoje, 44 contraordenações, sendo a maioria por venda e consumo de álcool na rua e por não utilização de máscara.

Fonte da Polícia de Segurança Pública avançou à agência Lusa que a PSP realizou, naquele período, 400 operações em todo o país no âmbito da fiscalização às regras em vigor para controlar a pandemia de covid-19, sendo a maior parte delas na Área Metropolitana de Lisboa (AML), onde atualmente se registam mais casos.

No âmbito desta fiscalização, a PSP deteve uma pessoa por resistência e coação e registou 44 contraordenações, 20 das quais por venda e consumo de bebidas alcoólicas na rua, 10 por não utilização de máscara na via pública e quatro por desrespeito do dever de encerramento de estabelecimento comercial.