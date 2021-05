PSP regressa ao trabalho cinco meses após ter sido infetado com Covid-19

Cinco meses após ter sido obrigado a parar devido à Covid-19, o agente principal Carlos Luís, da esquadra do Comando da PSP de Viana do Castelo, regressou, esta semana ao trabalho e foi recebido com palmas pelos colegas.



O agente testou positivo ao novo coronavírus a 31 de dezembro de 2020. Uma semana depois – a sete de janeiro -, foi internado nos Cuidados Intensivos do Centro Hospitalar do Alto Minho, no Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo. Lutou pela vida nos cuidados intensivos mais de um mês, tendo sido transferido para enfermaria daquele hospital no dia 13 de fevereiro.





Regressou a casa, com alta hospitalar, a nove de março. Após a saída do hospital, o agente principal passou ainda por um longo período de recuperação devido a sequelas provocadas pela doença.Esta quarta-feira, voltou ao trabalho e o momento foi registado em imagem e partilhado na rede social de Facebook da PSP de Viana do Castelo. "Ao agente principal Carlos Luís, desejamos muita saúde e felicidades", pode ler-se na publicação.