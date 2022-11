PSP resgata jovem espanhola que se perdeu no trilho "Lapas Negras" na ilha da Madeira

A PSP resgatou, esta quarta-feira, uma jovem de 25 anos, espanhola, que se perdeu durante um trilho na ilha da Madeira. A mulher estava a fazer o trilo das "Lapas Negras" que, segundo a PSP, é um "trilho de difícil progressão, extremamente íngreme e escarpado sito no Concelho de São Vicente".A jovem, que se encontrava de férias na ilha da Madeira, terá contactado um familiar em Espanha a pedir socorro. O familiar contactou a central de emergência para que as autoridades conseguissem encontrar a mulher.Através do contacto telefónico foi possível falar com a vítima e chegar à sua localização.Quando foi encontrada pelas autoridades, a jovem apresentava ferimentos ligeiros e sinais de hipotermia. Recebeu tratamento médico no Centro de Saúde de São Vicente.