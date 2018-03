PSP responde à provocação da GNR com mulher comandante

Polícias femininas em unidades de elite abrem guerra entre as duas forças.

Por João Carlos Rodrigues | 08:54

A presença de mulheres nas unidade de elite da PSP e GNR motivou nova provocação entre as duas forças de segurança. Na manhã desta quinta-feira, a PSP respondeu à GNR, que esta quarta-feira tinha publicado uma mensagem nas redes sociais afirmando que "o lugar da mulher é onde ela quiser…". A acompanhar a publicação estava a foto da cabo Suse Franco, do Grupo de Intervenção e Ordem Pública.

Menos de 24 horas depois a PSP respondeu à provocação com a seguinte publicação: "Bom dia. Apresentamos a Sr.ª Subcomissário Ana Vieira que, pelas suas qualidades, mérito e competência profissional, tem responsabilidades de Comando no Grupo Operacional Cinotécnico da Unidade Especial de Polícia."

Esta troca de ‘galhardetes’ surgiu depois de o CM ter divulgado a expulsão da subcomissária Marisa Pires do curso para o Corpo de Intervenção da PSP, o que a impediu de se tornar a primeira mulher naquela unidade de elite.



Esta quarta-feira a GNR publicou uma fotografia da cabo Suse Franco acompanhada pela legenda: "Porque o lugar da mulher é onde ela quiser… apresentamos a cabo Suse Franco do Grupo de Intervenção de Ordem Pública".



Questionada sobre esta publicação, fonte oficial da GNR garantiu que não estava relacionada com este caso, adiantando que se "trata de uma das iniciativas no âmbito do dia da mulher [8 de março] e que, tal como a GNR tem feito noutros anos, as redes sociais são um meio para as promover".



O mesmo responsável adianta que a integração da cabo Suse Franco não GIOE não é novidade: "É algo público que já foi divulgado várias vezes com o objetivo de promover a igualdade de género."