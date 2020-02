PSP retira bebé com sinais de negligência a mãe toxicodependente em Vila Franca de Xira

A PSP retirou um bebé com sinais de negligência à mãe toxicodependente, em Vila Franca de Xira depois de o encontrar enquanto fazia buscas ao carro da mulher.O bebé foi encontrado quando a Polícia de Segurança Pública deteve a mulher de 31 anos e um homem de 36 anos por serem suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes.As autoridades deteram uma viatura parada, com o motor em funcionamento, e os dois suspeitos estavam no interior inconscientes. Foram realizadas as manobras básicas de socorro e acionados os meios de emergência médica.Na viatura "foram detetados vários recipientes contendo produto estupefaciente, bem como algum material associado ao tráfico de estupefacientes", revelou a PSP em comunicado.564 doses individuais de ecstasy e 60 doses individuais de cocaína foram apreendidos.Os detidos foram presentes no Tribunal da Comarca de Vila Franca de Xira, onde lhes foi aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.