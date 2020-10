PSP saca de pistolas para travar ladrão em Lisboa

A PSP teve de empunhar pistolas para deter um homem de 31 anos que, na quinta-feira, numa estação de metro, fez um assalto com recurso a uma arma branca, na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa.Quando os elementos da PSP chegaram ao local avistaram o suspeito a fugir em direção à estação de metro, ainda com a faca na mão. Os agentes iniciaram uma perseguição, tendo sido obrigados a sacar as pistolas, sem necessidade de disparar, para travar o assaltante.O bem roubado - um telemóvel - foi devolvido ao proprietário, que conseguiu escapar sem ferimentos. Teve a ajuda de uma mulher que espantou o ladrão.O detido foi, este domingo, presente a tribunal para aplicação da medida de coação - que não foi divulgada.