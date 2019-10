PSP salva bebé de seis meses ao colo da mãe no parapeito de uma janela

Dois agentes da esquadra da PSP do Seixal salvaram uma bebé de seis meses que estava ao colo da mãe num parapeito de uma janela em Corroios, no Seixal.As autoridades foram chamadas, por volta das 00h20 desta quinta-feira, à habitação da jovem de 20 anos que estava com a bebé ao colo no parapeito da janela de um quarto, avança a Polícia de Segurança Pública em comunicado enviado às redações.Os agentes agiram prontamente e conseguiram tirar o recém-nascido do colo da mãe. De acordo com a PSP, o discurso da jovem não era "coerente" e o seu comportamento poderia revelar-se perigoso para a bebé.A bebé foi internada para observação no Hospital de São José, em Lisboa, tendo sido depois entregue à guarda de familiares.O caso foi divulgado ao Ministério Público e à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.