PSP salva cão preso em rochas na Guarda

A PSP salvou um cão que estava encarcerado nas rochas, na Guarda. O animal caiu numa fenda estreita e profunda e ficou preso entre duas lajes de granito, de grandes dimensões. O terreno era de difícil acesso e o resgate, que aconteceu na quarta-feira, demorou cerca de quatro horas.



O cão sofreu alguns ferimentos nas patas, na barriga e na cabeça.





Foi necessário utilizar três martelos pneumáticos e dois geradores para partir as lajes de granito e salvar o canídeo em segurança. As fotografias do resgate foram partilhadas nas redes sociais e mostram o que aconteceu.A PSP contou com a ajuda da Unidade Portuguesa de Intervenção e Resgate.