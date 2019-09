Agentes da PSP salvam criança debruçada na janela de casa em Sintra

Duas crianças menores, de 3 e 4 anos, foram encontradas em casa, sozinhas, por agentes da PSP, no passado domingo, que se deslocaram ao local após uma denúncia. Uma das crianças estava debruçada na janela do imóvel e em risco de queda, tendo sido salva pelos agentes.Os familiares não estavam em casa. Mais tarde, a progenitora foi localizada, tendo a mesma esclarecido que tinha deixado as crianças com um outro familiar.As crianças foram então entregues à progenitora tendo sido dado conhecimento da situação à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.