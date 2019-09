PSP salva homem sovado e raptado na Cova da Moura

Sabendo que um homem tinha sido espancado numa rua da Cova da Moura e colocado à força numa carrinha, na noite de quarta-feira, a PSP patrulhou o bairro da Amadora e deu com a viatura parada a 500 metros do local.Aproximaram-se, abriram a Peugeot Partner e encontraram o homem, de 39 anos, deitado num colchão, amarrado e amordaçado. Dois suspeitos estão a monte e são procurados pela PSP e pela Judiciária. A vítima está em estado grave no Hospital de Santa Maria, Lisboa.A viatura foi encontrada na rua da Ladeira e, por baixo de outro carro, a PSP encontrou um taco de beisebol com sangue. Terá sido usado para atacar o homem, às 22h00, na rua do Liceu, também na Cova da Moura. Uma pessoa presenciou o rapto e alertou a PSP, que pouco depois deu com a carrinha descrita pela testemunha. A vítima foi encontrada com uma mordaça na boca e abraçadeiras plásticas nas mãos. Ficou internado no serviço de Neurocirurgia.A carrinha não é da vítima e não foi dada como furtada. PJ investiga as causas do crime.