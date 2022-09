PSP salva idosa de morte à facada às mãos do marido no Barreiro

Um alerta para o 112 a dar conta de agressões entre um casal e a rápida resposta da PSP do Barreiro evitaram esta quinta-feira que uma mulher de 78 anos fosse assassinada pelo marido. A vítima foi encontrada quase inanimada dentro da habitação e a sangrar abundantemente.Tinha vários golpes de faca, sobretudo na cabeça, pescoço, peito e numa mão. Ao lado estava o marido, de 73 anos, com a arma usada ainda na mão. Quando os agentes entraram, encostou a faca ao peito e ameaçou suicidar-se, mas acabou por ser manietado e impedido de o fazer. Com o suspeito controlado, os polícias assistiram a idosa – conseguiram controlar a hemorragia e manter a vítima consciente até à chegada das equipas do INEM e bombeiros. Foi levada ao hospital do Barreiro, onde ficou internada, já sem correr perigo de vida.O homem, que em 2017 foi condenado a quatro anos de cadeia por violência doméstica mas ficou em liberdade porque o tribunal suspendeu a pena, foi imediatamente detido. Passou esta noite nos calabouços da Divisão do Barreiro e será esta sexta-feira presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial.