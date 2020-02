PSP salva jovem de 22 anos desmaiada em Lisboa

Uma jovem de 22 anos, funcionária de uma loja de roupa da rua Nova do Almada, na Baixa de Lisboa, foi salva por dois agentes da PSP que a encontraram inanimada após ter fechado o estabelecimento, de noite.Segundo explicou esta terça-feira aofonte policial, a vítima já tinha apagado as luzes e trancado a loja quando sofreu um colapso e ficou inanimada no interior do balcão.Um dos PSP deu conta ao espreitar e ver a cabeça. Com as lanternas "verificaram um ligeiro movimento da cabeça".Partiram o vidro da porta para socorrer a mulher, colocando-a na posição lateral de segurança até a chegada do socorro. Os agentes também foram tratados a pequenos cortes.