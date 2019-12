PSP salva mulher de ataque brutal de pitbull

Um agente da PSP da Cruz de Pau, Seixal, ficou este sábado ferido ao defender uma mulher de um brutal ataque de um cão de raça pitbull. Ambos precisaram de receber tratamento hospitalar. A mulher ficou internada devido a ferimentos graves numa perna.A intervenção da PSP ocorreu pelas 11h35, na avenida Afonso Costa, Cruz de Pau. A patrulha foi chamada por populares, devido a um confronto físico entre dois homens, na via pública. Já no local, os polícias verificaram tratar-se de pai e filho. Havia relatos de que o mais novo, que foi visto pela PSP com uma pedra na mão, estaria a apedrejar o progenitor.Os polícias mal tiveram tempo para acalmá-los, já que do portão da casa de ambos saltou um cão de raça pitbull, que atacou uma mulher com cerca de 40 anos que passava casualmente. Um dos polícias foi rápido a intervir, quando o animal, que estava sem açaime nem trela, já tinha mordido uma das pernas da vítima.O ataque foi feroz e o agente demorou algum tempo até conseguir tirar o cão de cima da mulher. A vítima perdeu bastante sangue e gritava com dores. O elemento policial também foi mordido numa perna, mas com menos gravidade. Os dois feridos foram transportados para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.O cão foi retirado aos donos (identificados pela PSP) e levado provisoriamente para o canil do Seixal. Poderá vir a ser abatido por ordem veterinária. Os pitbull estão na lista de raças potencialmente perigosas e obriga a seguro no mínimo de 50 mil euros.