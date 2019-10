PSP salva vida a taxista junto ao aeroporto de Lisboa

Uma equipa de intervenção da PSP salvou a vida a um taxista, Fernando Santos, que entrou em paragem cardiorrespiratória junto ao aeroporto de Lisboa, na terça-feira passada.Dois outros motoristas deram o alerta e as primeiras manobras de reanimação foram feitas por um PSP com licenciatura em enfermagem.Um segundo PSP chamou o 112 e o terceiro correu até ao quartel dos sapadores para pedir um desfibrilador automático externo, que foi usado. As manobras foram mantidas até à chegada do INEM.Uma hora após o alerta, a vítima seguiu, já com pulso, para o hospital. A família elogiou a PSP.