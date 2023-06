Um homem de 77 anos foi detido pela PSP de Lisboa após ter tentado matar à facada um outro, de 31, - que pode ter sobrevivido graças ao socorro imediato de polícias - que o criticou dias antes da agressão, por lhe ter danificado um chapéu de chuva.Segundo apurou o, vítima e agressor são sem-abrigo, respetivamente no Rossio e junto ao Teatro Nacional D. Maria II, e o crime ocorreu no Cais do Sodré, ao início da tarde de 28 de maio. Pelas 13h15, populares alertaram polícias de serviço num supermercado de que um homem estava gravemente ferido e com sangue no peito.