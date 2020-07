O menino, de 5 anos, encontrava-se com os pais de férias em Elvas quando caiu no chão desmaiado.Agentes da PSP que patrulhavam o local aperceberam-se da situação e saíram em seu socorro. "Os pais encontravam-se em pânico, pelo que os dois elementos prestaram o primeiro auxílio", disse a PSP.O menino foi levado para o hospital, já esteve alta e encontra-se "bem de saúde". O incidente ocorreu no dia 10 e a família enviou uma nota de agradecimento aos agentes.