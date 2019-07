PSP socorre motociclista ferido em Marco de Canaveses

Ismael Couto, agente da PSP do Comando Metropolitano de Lisboa, estava a caminho do trabalho, no dia 4 de julho, quando se deparou com um acidente de um motociclista.Parou e prestou auxílio ao homem até à chegada do socorro. A atitude do agente, de 27 anos, natural do Marco de Canaveses e bombeiro há 11 anos, foi publicada na rede social Facebook, por centenas de pessoas.Também o comando da PSP, onde trabalha há três anos, partilhou a publicação, em que se se lê: "o agente reconfortou o motociclista, manteve com ele um diálogo tranquilizador, aconselhou calma e procurou acalmá-lo. Ajoelhou-se perante o cidadão anónimo".A PSP destaca o "sentido de missão e altruísmo" do agente.