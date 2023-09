Um agente da PSP que, em outubro de 2022, fez uma publicação nas redes sociais com o título ‘O GNR cigano’, acompanhada de imagens do militar em causa e o texto “a GNR tem agora, acabadinho de formar, um elemento de etnia cigana na sua corporação” e sugerindo que o mesmo vendia roupa contrafeita, foi suspenso por 45 dias (pena disciplinar suspensa por um ano) por decisão do ministro da Administração Interna.José Luís Carneiro concordou com a proposta da Inspeção-Geral, que no processo disciplinar entendeu que o PSP “quis desrespeitar o cidadão visado e atingir a sua dignidade pessoal”, afetando ao mesmo tempo o bom-nome da GNR.