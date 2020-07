PSP tem 34 agentes infetados com Covid-19

A PSP tem atualmente 34 profissionais infetados com Covid-19, anunciou esta sexta-feira a força de segurança, revelando ainda que 102 agentes estão em “confinamento obrigatório ou vigilância ativa”.









Entretanto, regressaram ao serviço 1437 pessoas - entre polícias e técnicos sem funções policiais -, sendo que 185 contraíram o vírus e já estão curadas. Outras 80 faziam acompanhamento a familiares ou dependentes e a grande maioria (1172) deu negativo ao teste da Covid-19, voltando às funções após o confinamento.

Face à “priorização garantida pelo Ministério da Saúde ao pessoal da PSP, o número médio de dias de quarentena até a realização do teste de despistagem é de quatro dias”, destacou ainda a força de segurança, em comunicado. Os testes à Covid-19 têm sido realizados com “o permanente apoio do Hospital da Cruz Vermelha e do INEM”. A PSP sublinhou ainda que “mantém a distribuição” de material de proteção individual aos agentes, como viseiras, máscaras e luvas.