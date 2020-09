A Polícia de Segurança Pública (PSP) tentou travar a tiro, na madrugada desta quarta-feira, um grupo suspeito do assalto a uma pastelaria na zona do Barreiro.Os assaltantes embateram de forma "violenta e propositadamente" contra um carro patrulha e colocaram-se em fuga.

De acordo com um comunicado oficial, a PSP teve conhecimento de um furto com arrombamento, numa pastelaria na zona do Barreiro. Imediatamente a PSP deslocou meios para a área e detetaram a viatura usada pelos suspeitos, que mais tarde se soube tratar-se de uma viatura furtada.

Os suspeitos foram ordenados a parar, mas a ordem não foi acatada, tendo-se iniciado uma perseguição policial, durante a qual a viatura suspeita parou bruscamente, fez marcha atrás em grande velocidade e embateu num carro patrulha, tendo este ficado danificado e imobilizado no local.

De acordo com a PSP, os polícias dispararam para tentar travar a fuga, mas terá sido em vão. A viatura continua em paradeiro incerto e os ocupantes não foram detidos.

A PSP informa ainda que as circunstâncias dos disparos levados a cabo pelos seus agentes estão a ser apurados.