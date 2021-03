PSP trava agressões na rua e é alvo de arremessos em Loures

Durante o patrulhamento nas ruas, os agentes da PSP depararam-se com agressões mútuas entre dois homens, tendo que os separar rapidamente, cerca das 02h30 desta quarta-feira, em LouresOs agentes chegaram à fala com um dos agressores, enquanto o segundo fugiu do local. A polícia teve de disparar alguns tiros, depois de lhes serem dirigidos alguns arremessos, de forma a proteger o envolvido nas agressões.Os agentes tentaram identificar os autores dos arremessos no local, mas não encontraram nenhum suspeito nas proximidades.O homem envolvido nas agressões foi transportado para o hospital.