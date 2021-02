PSP trava ajuntamento no restaurante Lapo em Lisboa e identifica seis pessoas por desrespeitarem regras da Covid-19

A PSP travou um ajuntamento no restaurante Lapo em Lisboa, que tem estado no centro de uma série de polémicas por desrespeitar várias vezes as regras decretadas para travar a Covid-19 em Portugal. Segundo comunicado, a PSP foi alertada ao fim da tarde desta quinta-feira para a presença de um grupo que se preparava para entrar no restaurante, com o objetivo de "se juntarem ao proprietário do espaço que se encontrava no interior".

Ao chegar ao local, os agentes acompanharam a movimentação das pessoas do grupo e conseguiram impedir que entrassem no espaço. Algumas fugiram logo assim que a PSP se aproximou. Ainda assim, os agentes identificaram seis pessoas por desrespeitarem várias regras do estado de Emergência: quatro por não cumprirem o dever de recolhimento e dois por não usarem máscara nem respeitarem o distanciamento físico.

"O estabelecimento em causa manteve-se sempre encerrado, tendo o seu proprietário abandonado o estabelecimento pelas 21h00", termina a PSP em comunicado.

O restaurante Lapo, recorde-se tem registado um historia de desrespeito das regras do estado de Emergência, tendo recusar fechar, numa primeira fase e, depois, ter mostrado festas com dezenas de pessoas no interior, numa transmissão em direto feita nas redes sociais.