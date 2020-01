PSP trava corrida ilegal de carros em Sacavém

Uma centena de carros com alterações ilegais, na estética e, mais grave, potência, estavam, como em todos os sábados, reunidos no estacionamento junto ao Trancão, em Sacavém, Loures. Ali fazem peões e outras exibições e, dali, costumam sair para corridas proibidas na Segunda Circular e ponte Vasco da Gama.No último sábado foram surpreendidos por uma operação da Divisão de Trânsito da PSP de Lisboa. Durante seis horas foram passadas a ‘pente fino’ todas as viaturas e condutores. Vinte carros acabaram apreendidos - 18 deles por alterações das características - e devolvidos aos donos, que ficaram como fiéis depositários. Um homem foi detido por conduzir com uma taxa-crime de 2,25 g/l.A polícia passou ainda 46 autos de contraordenação, por motivos variados.A PSP é chamada várias vezes ao local, às quintas-feiras e sábados, principalmente devido ao ruído das corridas e exibições com carros. Refere que vai manter as operações para "combater a sinistralidade rodoviária e promover a segurança viária".