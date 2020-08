PSP trava corridas ilegais em Braga

A PSP de Braga decretou tolerância zero às corridas ilegais e, na noite de sexta-feira para sábado, voltou a colocar radares em locais estratégicos. Em apenas quatro horas, foram fiscalizados mais de mil veículos, identificados 27 condutores por excesso de velocidade e ainda levantado um auto de contraordenação por alterações das características do veículo em causa.Com conhecimento de existência de corridas combinadas entre grupos de amigos, a Polícia tem apertado a fiscalização em determinados sítios da preferência dos aceleras.Desta vez, e conforme divulgou num comunicado intitulado ‘Combate às corridas ilegais’, a PSP realizou uma operação que começou às 22h00 de sexta-feira e terminou às 02h00 de sábado. Foi fiscalizada a velocidade de um total de 1261 veículos, sendo que 27 automobilistas acabaram identificados.No total, 51 condutores foram sujeitos a testes de alcoolemia, contudo, a PSP não indica quantos deles circulavam com uma taxa superior à permitida por lei. Já durante a semana passada, 105 condutores foram apanhados numa ação com os mesmos contornos.Na operação da PSP, os agentes também visaram as situações de transgressão tendo em conta a lei em vigor devido à Covid-19. Nove pessoas foram identificadas por estarem a consumir bebidas alcoólicas na via pública e duas outras por não utilizarem máscara ou viseira no estabelecimento.Os polícias levantaram um auto de contraordenação num café que estava de portas abertas fora do horário permitido e registaram duas infrações relacionadas com tabaco.