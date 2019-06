PSP trava ladrão dos hotéis em Vila Nova de Gaia

Nas últimas semanas, o ladrão, de 37 anos, fez seis assaltos, com arma de fogo, a vários hotéis do Porto e a umas bombas de gasolina.Na terça-feira, o homem foi detido pela PSP, em flagrante, quando roubava 451 euros ao rececionista do hotel Holliday Inn, em Vila Nova de Gaia - onde costuma ficar, por exemplo, o Benfica nas deslocações ao Norte do País.O arguido, que reside em S. Pedro da Cova, Gondomar, entrava sempre com óculos de sol, de forma a ocultar o rosto.Após ameaçar os funionários, fugia com o dinheiro, num carro que estacionava estrategicamente.Foi presente a juíz.