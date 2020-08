PSP trava motim de migrantes marroquinos que estavam retidos no aeroporto do Porto

estragos avultados no Centro de Instalação Temporária.Na origem da revolta estará a decisão do juiz de prolongar a retenção dos migrantes por mais 30 dias. O motim levou mesmo à mobilização do Corpo de Intervenção da Unidade Especial de Polícia.Ao que oapurou, estes migrantes pertencem ao grupo que foi interceptado no passado dia 15 de junho pela Polícia Marítima, numa praia de Loulé, quando tentava entrar ilegalmente em território português.