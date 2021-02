PSP trava tráfico de droga em Alfama

Uma operação da PSP de Lisboa, em Alfama, levou à detenção de oito traficantes que, nos últimos meses, dominaram a venda de droga naquela zona da capital.A rede de tráfico, composta por duas mulheres e seis homens, com idades entre os 20 e os 48 anos de idade, tinha “uma organização estruturada, com funções bem definidas na distribuição, acondicionamento e guarda da droga, recolha do dinheiro e vigilância dos locais de venda”.